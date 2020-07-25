HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düzce'de gıda zehirlenmesi şoku! 116 kişi hastanelere başvurdu

Düzce'de gıda zehirlenmesi şoku! 116 kişi hastanelere başvurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 13:24 | Son Güncelleme

Düzce'de 11 fabrikaya hizmet veren bir firmanın yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 116 işçi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Düzce'de gıda zehirlenmesi şoku! 116 kişi hastanelere başvurdu

Alınan bilgiye göre, çalıştıkları fabrikalarda dün öğle yemeğinin ardından bazı işçiler rahatsızlandı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere kaldırılan 11 fabrikanın 116 işçisi müşahede altına alınırken, fabrikalar da bugün tatil edildi.

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, sabah saatlerinden itibaren kentte bulunan Düzce Atatürk Devlet, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama ile 2 özel hastaneye şu ana kadar 116 işçinin mide bulantısı şikayetiyle başvurduğunu söyledi.

Söz konusu kişilere gıda zehirlenmesi teşhisi konulduğunu belirten Yılmaz, "11 fabrikamızda çalışan 116 işçimiz şu anda gözlem altında ve sağlık durumları iyi. Araştırmalarımıza göre bu fabrikalara yemek veren firma aynı ve dün öğlen çıkan menüdeki tavuktan kaynaklandığını düşünüyoruz. Konu hakkındaki araştırmalarımız devam etmektedir. İşçilerimizin sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan dikkat çeken 'Kurban Bayramı' uyarısıBilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan dikkat çeken 'Kurban Bayramı' uyarısı
Korku dolu anlar! Son anda kurtulduKorku dolu anlar! Son anda kurtuldu
Ayasofya Camii açılışında hangi yollar trafiğe kapatılacak? Ayasofya Camii açılışında hangi yollar trafiğe kapatılacak?

En Çok Okunan Haberler

81 ile gönderildi! İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı talimatı

81 ile gönderildi! İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı talimatı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Korkuya neden oldu! Uzmanı uyardı: 1-2 metre uzağında kalınmalı

Korkuya neden oldu! Uzmanı uyardı: 1-2 metre uzağında kalınmalı

12 bin yıllık Dipsiz Göl yok olmuştu! Artık yasaklandı

12 bin yıllık Dipsiz Göl yok olmuştu! Artık yasaklandı

Hadise tatil sezonunu açtı!

Hadise tatil sezonunu açtı!

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

İlginizi Çekebilir

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Diğer Haberler
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 61'e çıktı

Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 61'e çıktı

Alman hükümeti ordudaki eşcinsellere tazminat ödeyecek

Ordudaki eşcinsellere tazminat ödenecek

İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

Korku dolu anlar! Son anda kurtuldu

Korku dolu anlar! Son anda kurtuldu

Konya'ya şehit ateşi düştü

Konya'ya şehit ateşi düştü

Kemal Kılıçdaroğlu 'İkinci yüzyıla çağrı' beyannamesini açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu 'İkinci yüzyıla çağrı' beyannamesini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.