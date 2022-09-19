Düzce'de halk otobüsüne silahlı saldırı! Motosikletten ateş açıldı

Düzce'deki olay dün akşam saatlerinde Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce’den Bahçeşehir’e giden ve içinde yolcu bulunan halk otobüsünün sürücüsü M.Ş. ile üzerinde motosikletteki 2 kişi arasında yol verme tartışması yaşandı.

MOTOSİKLETTEN ATEŞ AÇTILAR

Ancak tartışmanın büyümemesi için otobüs şoförü yoluna devam ettiği sırada motosiklette bulunan şahıs silahını çıkartarak halk otobüsüne 3 el ateş etti. Silah sesini duyan minibüsteki yolcular durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, minibüse üç mermiden birinin isabet ettiğini belirledi.



Ekiplerin çevrede başlattığı arama çalışmalarının ardından saldırganın Ü.Ç. olduğu tespit edildi. Ekipler Ü.Ç'yi olay yerine yakın bir yerde yakaladı.

"OTOBÜSÜMÜZE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ"

Silahlı saldırı sonrası otobüs durağına park eden halk otobüsünde incelemelerde bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, “Akşam saatlerinde otobüsümüze silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Saldırının neden yapıldığı yapılacak detaylı çalışma sonrası ortaya çıkacaktır. Ancak şu aşamada yol verme tartışması olarak görülüyor. Bütün yolcularımıza çalışanlarımıza geçmiş olsun diyorum” dedi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Diğer taraftan otobüs sürücüsü ile motosiklet üzerindeki şahıslarla tartışması, tartışma sonrası otobüse ateş etme anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, motosiklet üzerinde seyir halindeki şahıslar, halk otobüsünün önünden geçmeye çalışıyor.

Ancak otobüs şoförü ile motosiklet üzerindeki şahıslar tartışmaya başlıyor. Otobüs şoförü yolunda ilerlerken otobüsün arkasında kalan motosikletten halk otobüsüne ateş ediliyor. Şahısların ateş etmesi sırasında ise otobüs içindeki yolcular büyük panik yaşıyor. (AA-DHA)

