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  4. Düzce'de harita kırmızıya döndü! Vaka artışı yüzde 50'ye yaklaştı

Düzce'de harita kırmızıya döndü! Vaka artışı yüzde 50'ye yaklaştı

28.11.2020 10:33 | Son Güncelleme:
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Düzce'de harita kırmızıya döndü! Vaka artışı yüzde 50'ye yaklaştı

Koronavirüs salgınında yüzde elli artış yaşanan illere yaklaşan Düzce’de 120 gün önceki risk haritasındaki yeşil ve sarı alanların tamamen kırmızıya dönüştüğü görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile yüzde elli artış yaşanan illere yaklaşan Düzce’de “Hayat Eve Sığar” uygulamasındaki risk haritası kırmızıya büründü. Hayat Eve Sığar uygulamasında Düzce ve ilçelerindeki 26 Temmuz 2020 tarihindeki yoğunluk haritasındaki sarı ve yeşil alanların, 26 Kasım 2020 tarihi itibari ile kırmızıya dönüşmesi vaka artışlarını gözler önüne serdi. 120 gün önceki diğer renkler vaka artışı ile birlikte kırmızıya dönüşürken, Düzce’de tedbirlerin en üst seviyeden uygulanmasına başlandı.

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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısının ardından Ekim ayında Düzce’de vaka sayılarının yüzde 99 arttığını açıklamıştı. Bakan Koca geçtiğimiz günlerde artış hızının yüzde elli seviyesine yaklaştığını bildirmesi ile birlikte Düzce Valiliği il Umumi Hıfzıssıhha kurulu kararı ile kentin en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi’nde giriş çıkışlarda sınırlandırma ve HES kodu uygulaması başlattı. Ayrıca, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde maske, mesafe ve sigara denetimlerini sıklaştırdı.

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Kaynak: İHA


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