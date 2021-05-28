HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Düzce'de iğrenç olay! 11 yaşındaki kız hamile çıktı, annesinin erkek arkadaşı gözaltına alındı

Düzce'de iğrenç olay! 11 yaşındaki kız hamile çıktı, annesinin erkek arkadaşı gözaltına alındı

28.05.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de, yanına gelen 11 yaşındaki torununun durumundan şüphelenen anneanne, küçük kızı hastaneye götürünce hamile olduğu ortaya çıktı. Küçük kızın ifadesi üzerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen annesinin dini nikahla birlikte yaşadığı H.Ç. gözaltına alındı.

Düzce'de iğrenç olay! 11 yaşındaki kız hamile çıktı, annesinin erkek arkadaşı gözaltına alındı

Olay, Düzce'nin Derelitütüncü Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi A.K. ile birlikte İstanbul’da yaşayan 11 yaşındaki kızı A.K., Düzce’de oturan anneannesinin yanına geldi. Anneanne, torununun durumundan şüphelenerek küçük kızı hastaneye götürdü. Hastanede yapılan muayenede kızın hamile olduğu ortaya çıktı. Durum Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne haber verildi. Çocuk İzleme Merkezi'ne götürülen çocuğun burada annesinin dini nikahla birlikte yaşadığı H.Ç.’nin cinsel istismarına uğradığını söylediği öğrenildi.

A.K. koruma altına alınırken şüpheli H.Ç ve kızın annesi A.K,. İstanbul Anadolu Adliyesi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmam ile cemaatin namaz tartışması karakolda bittiİmam ile cemaatin namaz tartışması karakolda bitti
Kan donduran detay! Öldürüp iki mezarın arasına gömmüşlerKan donduran detay! Öldürüp iki mezarın arasına gömmüşler
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
tecavüz cinsel istismar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erbil'den arkadaşına binlerce dolarlık hediye! "Ağabey gerçek mi bu?"

Erbil'den arkadaşına binlerce dolarlık hediye! "Ağabey gerçek mi bu?"

Hafta sonu yasağına şartlı kaldırma!

Hafta sonu yasağına şartlı kaldırma!

Ünlü oyuncu böyle veda etti! "Seni çok sevdim"

Ünlü oyuncu böyle veda etti! "Seni çok sevdim"

İmam ile cemaatin namaz tartışması karakolda bitti

İmam ile cemaatin namaz tartışması karakolda bitti

Korkut Eken'den 'Atilla Peker' sorusuna dikkat çeken yanıt

Korkut Eken'den 'Atilla Peker' sorusuna dikkat çeken yanıt

Hastane önüne gelip kurşun yağdırdılar! Yaralılar var

Hastane önüne gelip kurşun yağdırdılar! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İğrenç! Alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çekti

İğrenç! Alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çekti

Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır

Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır

Bakan Soylu'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' mesajı

Bakan Soylu'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.