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  4. Düzce'de kadın cinayeti! Defalarca bıçakladı

Düzce'de kadın cinayeti! Defalarca bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 11:19 | Son Güncelleme

Düzce Cumayeri'nde 28 yaşındaki Ziya Pirdal, evde bilinmeyen nedenle tartıştığı 25 yaşındaki eşi Özlem Pirdal'ı bıçaklayarak, öldürdü. Olay sonrası kaçan Ziya Pirdal, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Düzce'de kadın cinayeti! Defalarca bıçakladı

Olay, saat 03.30 sıralarında, Cumayeri'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Ziya Pirdal ile eşi Özlem Pirdal, iddiaya göre, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ziya Pirdal, ekmek bıçağını alarak, eşini defalarca bıçakladı. Kadının çığlıklarını duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Özlem Pirdal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

OLAY SONRASI KAÇTI

Olay sonrası evden kaçan Ziya Pirdal ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Özlem Pirdal'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA-İHA


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Anahtar Kelimeler:
Düzce kadın cinayeti ekmek bıçağı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
cinayetlerin önüne geçemiyorsan Yasaları kanunları gözden geçireceksin
yav derdiniz ne kardeşim yaa. varsa sıkıntı ayrılın gitsin. öldürmek neyi çözüyor.
hep muhafazakar kesim. çok yazık.
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