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  4. Düzce'de kahreden olay! 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Düzce'de kahreden olay! 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

21.11.2020 16:51 | Son Güncelleme:
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Düzce'de kahreden olay! 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Düzce'de bir binanın 4. katındaki balkondan düşen 9 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile ise sinir krizleri geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Nusrettin Mahallesi’nde bulunan 6 katlı Ergün Apartmanı'nda balkonda oyun oynayan yabancı uyruklu 9 yaşındaki Muad Taha Ahmet, dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine düştü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ahmet, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı.

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AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çocuklarının yüksekten düştüğü haberini alarak bölgeye gelen aile ise sinir krizleri geçirdi. Çocuğun babası dakikalarca çocuğunun ismini haykırırken, ambulansın arka kapısını açarak çocuğuna son kez ambulans kapısından baktı.

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Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki Muad Yaha Ahmet doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)


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