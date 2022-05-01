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Düzce'de kahreden olay! Eşini öldürdü, oğlunu yaraladı bakın nereye kaçtı

01.05.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir kadın cinayeti daha! Kahreden haber bu kez Düzce'den... Bayramlaşmak için geldiği boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan Durdu Alkan kendine biber gazı sıkan Ayşe Alkan'ı pompalı tüfekle vurarak katletti. Oğlunu da yaralayan Alkan, elindeki silahla ormana kaçtı. Ekiplerin çalışmaları sonrasında katil, elinde pompalı tüfeğiyle ormanda yakalandı.

Düzce'de kahreden olay! Eşini öldürdü, oğlunu yaraladı bakın nereye kaçtı

Düzce’nin Yığılca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan şahıs, pompalı tüfekle eşini öldürüp oğlunu yaraladı. Kaçan şahıs ormanlık alanda yakalandı.

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BİBER GAZINA SİLAHLA KARŞILIK VERDİ

Edinilen bilgilere göre, Bolu’daki ikametlerinden memleketi Hacıyeri köyüne bayramlaşmaya gelen Alkan ailesi, boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Alkan ile evde tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada Durdu Alkan, biber gazı sıkmasının ardından pompalı tüfekle Ayşe Alkan’ı öldürüp araya girmeye çalışan oğlu Müslüm Alkan’ı da yaralayarak olay yerinden kaçtı. Yaralı Müslüm Alkan, ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kaçan şahıs ile ilgili arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma ile firari şahıs Durdu Alkan ormanlık alanda pompalı tüfek ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (İHA)

NNN

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Düzce
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