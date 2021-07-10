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  4. Düzce'de kıyıya mayın tetikleyicisi vurdu, polis alarma geçti

Düzce'de kıyıya mayın tetikleyicisi vurdu, polis alarma geçti

10.07.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki bir plajda, Rus yapımı olduğu düşünülen mayın tetikleyicisi karaya vurdu. Polis tarafından sahile güvenlik şeridi çekildi.

Düzce'de kıyıya mayın tetikleyicisi vurdu, polis alarma geçti

Akşam saatlerinde Akçakoca Döngelli Plajı olarak bilinen kumsalda denize giren vatandaşlar, kıyıya metal bir obje vurduğunu fark ederek polise haber verdi. Kumsala gelen ekipler, metal objenin mayın tetikleyicisi olduğunu belirleyerek kumsalda yaklaşık 100 metrelik mesafeye güvenlik şeridi çekti.

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RUS YAPIMI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Rus yapımı olduğu düşünülen mayın tetikleyicinin Karadeniz'de yapılan tatbikatlarda kullanılıp kullanılmadığı güvenlik güçlerinin yapacağı inceleme sonrasında ortaya çıkacak.

Döngelli Plajı'nda kıyıya vuran mayın tetikleyicisi etkisiz hale getirilmesi için bölgeye bomba imha uzmanlarının gelmesi de bekleniyor. (DHA)

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Düzce
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