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  4. Düzce'de kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen taksiciyi dövdüler!

Düzce'de kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen taksiciyi dövdüler!

29.11.2024 18:27
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29.11.2024 18:27
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Düzce'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen 45 yaşındaki taksi şoförü Oktay A. darbedildi. O anlar kameraya yansırken, şüpheli gözaltına alındı.

Taksi durağında meydana gelen olay herkesi şaşırttı! İddiaya göre taksici Oktay A., aracına binen 14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etti. Çocuk, durumu babasına anlattı. Çocuğun babası da taksi durağına gelip, Oktay A. ile tartıştı.

TAKSİCİYİ DARP ETTİLER!

Tartışmayı duyan 2 kişi, taksiciyi darbetti; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Oktay A., kendisini dövenlerin elinden kaçıp kurtulurken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Oktay A. sığındığı bir iş yerinde gözaltına alındı, diğer 2 kişi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Düzce cinsel taciz
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