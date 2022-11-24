Düzce'de korku sürüyor! Deprem fırtınası, AFAD son rakamı duyurdu

Son dakika: Düzce'de deprem fırtınası devam ediyor. Saat 04.08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası peş peşe artçılar yaşanmıştı. AFAD yaptığı son açıklamada bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 212 artçı sarsıntı meydana geldiğini belirtti. İşte son dakika haberinin detayları...

DÜZCE'DE 5.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Türkiye, dün güne Düzce'den gelen deprem haberiyle uyandı. Saat 04.08'de merkez üssü Gölyaka olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem paniğe yol açarken İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

DEPREM FIRTINASI

Ana depremin ardından bölgede artçılar meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre bu sabaha kadar bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 212 artçı sarsıntı meydana geldi.

93 KİŞİ YARALANDI

Depremde Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 14'ünün tedavisi hastanelerde sürüyor.

Kaynak: AA

