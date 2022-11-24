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  4. Düzce'de korku sürüyor! Deprem fırtınası, AFAD son rakamı duyurdu

Düzce'de korku sürüyor! Deprem fırtınası, AFAD son rakamı duyurdu

24.11.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Düzce'de dün sabah saatlerinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Depremde yaralanan 93 kişiden 14'ünün tedavisinin hastanede sürdüğünü bildirdi. AFAD, bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 212 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Düzce'de korku sürüyor! Deprem fırtınası, AFAD son rakamı duyurdu

Son dakika: Düzce'de deprem fırtınası devam ediyor. Saat 04.08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası peş peşe artçılar yaşanmıştı. AFAD yaptığı son açıklamada bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 212 artçı sarsıntı meydana geldiğini belirtti. İşte son dakika haberinin detayları...

AA-20221123-29513891-29513881-DUZCEDE_DEPREM_NEDENIYLE_VATANDASLAR_SOKAKLARDA_BEKLEYISINI_SURDURUYOR

DÜZCE'DE 5.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Türkiye, dün güne Düzce'den gelen deprem haberiyle uyandı. Saat 04.08'de merkez üssü Gölyaka olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem paniğe yol açarken İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

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DEPREM FIRTINASI

Ana depremin ardından bölgede artçılar meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre bu sabaha kadar bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 212 artçı sarsıntı meydana geldi.

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93 KİŞİ YARALANDI

Depremde Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 14'ünün tedavisi hastanelerde sürüyor.

Kaynak: AA

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