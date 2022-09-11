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Düzce'de korkunç kaza! Motosiklet refüje çarptı, iki kişi hayatını kaybetti...

11.09.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana geldi. 20 yaşındaki Batuhan Beşel'in kullandığı motosiklet virajda kaydı ve refüje çarptı. Feci olayda Batuhan ve arkasında oturan 18 yaşındaki Duygu Gedik hayatını kaybetti.

Düzce'de korkunç kaza! Motosiklet refüje çarptı, iki kişi hayatını kaybetti...

Kaza, Akçakoca-Düzce yolu üzerinde Tepeköy mevkisinde meydana geldi. Akçakoca'dan Düzce istikametine giden Batuhan Beşel (20) idaresindeki motosiklet, virajda kayarak refüje çarptı. Kazanın etkisiyle sürücü ve arkasındaki Duygu Gedik (18) yola savruldu.

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın bölgedeki çalışmalarının ardından cenazeler morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
motosiklet kaza
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