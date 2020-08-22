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Düzce'de korkunç kaza! Yolun karşısına geçmek isterken minibüs çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 01:22 | Son Güncelleme

Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Aksu Köyü'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüs çarpan kişi hayatını kaybetti.

Düzce'de korkunç kaza! Yolun karşısına geçmek isterken minibüs çarptı

Kaza Düzce-Yığılca yolu Aksu Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yığılca’dan Düzce istikametine seyir halinde olan bir minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen 59 yaşındaki Nevzat Güler’e çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan Nevzat Güler’i gören vatandaşlar hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler Nevzat Güler’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

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MİNİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Güler’in cenazesi Yığılca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bir bankanın para nakil aracını kullanan minibüs şoförü S.A. ise gözaltına alındı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

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