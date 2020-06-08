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Düzce’de koronavirüs vakalarının görüldüğü köye giriş-çıkışlar kısıtlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 19:15 | Son Güncelleme

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Darıyeri Mengencik köyüne giriş ve çıkışlar kısıtlanırken, köyde yaşayanların 14 gün boyunca evlerinde kendilerini izole etmesi kararı alındı.

Düzce’de koronavirüs vakalarının görüldüğü köye giriş-çıkışlar kısıtlandı

Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında alınan kararla Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Mengencik köyüne giriş ve çıkışlar bugünden itibaren 14 gün süreyle kısıtlandı.

BARİKAT KURULDU

Köyde bulunanların 14 gün süreyle evde kendilerini izole etmeleri kararı alındı. Kararın alınmasıyla birlikte Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler köyün girişlerine barikat kurdu.

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Jandarma ekipleri köyde ikamet etmeyen vatandaşların girişlerine izin vermezken, köyde ikamet ettiği halde köy dışında çalışan ve tekrar evine gitmek isteyen vatandaşların ise belgelerine bakarak köye girmelerine izin verildi.

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