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Düzce'de meydana gelen deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme

17.11.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de saat 15.40'ta 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, 15.57'de 4.3 büyüklüğünde artçı bir depremin daha olduğunu duyurdu. Uzmanlar, deprem sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Bugün olan deprem 1999 depreminin devamıdır. Bundan sonra daha büyük bir deprem olmasını çok şaşırtıcı bulurum" dedi. Prof. Dr. Haluk Selim ise, "Eğer 6 ile 8 saat arasında artçıları olmazsa bir başka depremin habercisi olabilir" ifadelerini kullandı.

Düzce'de meydana gelen deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme

Düzce'de saat 15.40'ta 5.0 büyüklüğünde ve 15.57'de 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Uzmanlar, deprem sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu.

"1999 DEPREMİNİN DEVAMI"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaptığı değerlendirmede "12 Kasım depremini yeni andık. Gölcük depremi Düzce depremini tetiklemişti. 5,6 ve 5,7 büyüklüğünde bir depremin o bölgede eksik kaldığını, bundan 20 yıl önceki hesaplarla belirlemiştik. O bölgede de Kilimli kırığı vardır. Bugün olan deprem 1999 depreminin devamıdır. O gün boşalmayan, boşalmasını beklediğimiz enerjinin gecikmeli olarak boşalmasıdır. Bundan sonra daha büyük bir deprem olmasını çok şaşırtıcı bulurum. Böyle bir beklenti içinde değilim. O bölge rahatlamıştır. 5.3'lük bir deprem, yıkıcı bir deprem değil. İstanbul için sanki güvenlik sübabı gibi bir şey çalışıyor. Fay 3 kola ayrılınca enerji dağılır" dedi.

"BAŞKA BİR DEPREMİN HABERCİSİ OLABİLİR"

Neotektonik ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim, meydana gelen depremle ilgili değerlendirmede bulundu. Selim, “Deprem yaklaşık 15 km uzunluğa sahip olan bu fayın etkisiyle olmuştur. Bu fay Düzce çek-ayır havzasının hemen kuzeyinde yer alır. Çilimli Fayı literatürde bilinin ve Kuzey Anadolu Fayı’na paralel olarak uzanan aktif bir faydır. Meydana gelen bu deprem 12 Kasım 1999 depremini meydana getiren Kuzey Anadolu Fay sisteminin kuzeyinde gerçekleşmiştir. Eğer 6 ile 8 saat arasında artçıları olmazsa bir başka depremin habercisi olabilir. Bu durum tehlike arz eder. Ama artçılar olursa tehlikeli bir durum söz konusu olamaz” diye konuştu.

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"DAHA BÜYÜK DEPREM BEKLEMEYİZ"

Prof. Dr. Süleyman Pampal, ilk değerlendirmede, "Bolu-Gerede 1944 7,4 deprem yaşamış bir bölge. 1999'da hemen batısında oldu. Arada (Bugünkü depremin merkez üssüne göre batısında) çok büyük bir deprem beklemeyiz. Kuzey Anadolu Fayı Düzce-Kaynaşlı arasında kırıldı. Depremin daha büyüğü doğuya doğru beklenebilir" dedi.

Prof. Dr. Polat Gürkan ise, "Ben Gerede, Yalova'nın yakınına kadar herhangi bir kaymayı yakın yıllarda beklemem. Enerjinin birikmesi yüz yıllarla ölçülen süreler içinde oluyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Düzce
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