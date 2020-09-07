Düzce'de motosikleti ayakta kullanan sürücü yürekleri ağza getirdi

Düzce -Akçakoca D-655 karayolunda araçların hızla gitmesine aldırmayan sürücü kullandığı motosikletin üstünde tehlikeli akrobatik hareketler yaparak uzun süre yol aldı

BAŞKA BİR SÜRÜCÜ TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sürücüyü motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaparken gören diğer sürücüler o anları cep telefonuyla kaydederken, motosiklet sürücüsü ise akan trafiğe aldırmadan kullandığı motosikletin üzerinde ayağa kalkıyor, tek elle motor kullanıyor, iki elini bırakıp ayağa kalkıyor. Akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsünü gören diğer sürücüler ise kazaya neden olmamak için araçlarının hızını düşürüp, motosiklet sürücüsünün kaza yapmasını engellemeye çalıştılar.



