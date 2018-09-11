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Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 21:14 | Son Güncelleme

CHP Parti Meclisi Üyesi İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti. Emecan’ın ekonomik durumdan bahsederken hükümeti eleştirisi sırasında Otelciler ve Kahveciler Odası Başkanı Osman Ataseven, "Hükümet onu yapmış, bunu yapmamış, hiç enterese etmez. Hükümeti eleştirmekle bir yere varılmaz, siz icraatlarınızı anlatın. Önemli olan bugün CHP ne katkı verebilir, milletin önüne ne getirebilir. Siz bunu anlatın.” dedi.

Düzce’ye gelen CHP Parti Meclisi üyesi İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan ve Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’in ilk durakları, DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı oldu.

TÜRKİYE'NİN EKONOMİK DURUMUNU DEĞERLENDİRDİ

CHP İl Başkanı İlhan Duru ve teşkilat üyelerinin eşlik ettiği ziyaret sırasında Parti Meclisi Üyesi Emine Gülizar Emecan, Türkiye’nin ekonomik durumunu değerlendirdi.

AK Parti’nin 16 yıllık iktidarlığı dönemi öncesinde Türkiye Cumhuriyeti’nde hiçbir şey yapılmamış gibi bir algı oluşturulduğunu savunan Emecan, önceki hükümet dönemlerinde de çok büyük yatırımlar yapıldığının altını çizdi.

"HÜKÜMETİ KÖTÜLEYEREK BİR YERE VARAMAZSINIZ"

Emecan’ın hükümeti eleştirisi sırasında Kahveciler ve Otelciler Odası Başkanı Osman Ataseven, “Hükümeti kötüleyerek bir yere varamazsınız” diyerek CHP’nin ortaya icraat koymasını istedi.

"CHP MİLLETİN ÖNÜNE NE GETİREBİLİR SİZ BUNU ANLATIN"

Ataseven, "Hükümet onu yapmış, bunu yapmamış, hiç enterese etmez. Önemli olan bugün CHP ne katkı verebilir, milletin önüne ne getirebilir. Siz bunu anlatın, hükümeti kötülemekle bir yere varılmaz” dedi.

BAŞKANIN ÖNERİLERİNİ ALMAK İSTEDİLER

Emecan ise amaçlarının hükümeti eleştirmek olmadığını, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkması için mücadele verdiklerini söyledi. Partisinin hükümete 13 maddelik bir çözüm önerisi hazırladıklarını söyleyen Emecan, esnaf odalarının da önerilerini almak istediklerini dile getirdi.

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı ise, ekonomik sıkıntının iç pazarda olduğunu ihracatta bir sıkıntı yaşanmadığını dile getirdi. (İHA)

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CHP Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Osman Ataseven Emine Gülizar Emecan

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