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Düzce'de öğretmen dehşeti! Kadın öğretmeni taciz etti, müdür yardımcısını bıçakladı

23.03.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Lisede tarih öğretmeni olan B.B.B., bir kadın öğretmene taciz içerikli mesajlar attı. Kadın öğretmen, durumu müdür başyardımcısı A.A.’ya bildirdi. B.B.B., konu hakkında kendisini uyaran müdür başyardımcısı A.A.’yı odasında bıçaklayarak yaraladı. İşte olayın detayları!

Düzce'de öğretmen dehşeti! Kadın öğretmeni taciz etti, müdür yardımcısını bıçakladı

Dehşete düşüren olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Lisede tarih öğretmeni B.B.B., iddiaya göre aynı okulda görev yapan bir kadın öğretmene taciz içerikli mesajlar attı. Kadın öğretmen, durumu müdür başyardımcısı A.A.’ya bildirdi. A.A., B.B.B.’yi konuşmak için odasına çağırdı. B.B.B., odaya gelerek müdür başyardımcısıyla görüştüğü sırada, üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak A.A.’nın bacağına sapladı. Sesleri duyarak odaya giren diğer öğretmenler, ikiliyi ayırdı. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekibi, bacağından bıçaklanan ve darbedilen müdür başyardımcısı A.A.’yı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. A.A. tedavi altına alınırken, polis B.B.B.’yi gözaltına aldı. A dliyeye sevk edilen öğretmen B.B.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi, “Özel görüşme bahanesiyle müdür başyardımcısı odasına giren öğretmen birkaç dakikalık görüşme ve çay içtikten sonra herhangi bir tartışma olmadan müdür yardımcısına saldırarak darp edip bıçakla yaralamıştır. Öğretmenin saldırısı sırasında yükselen seslerle müdür başyardımcısı odasına giren okulun idareci ve öğretmenlerinin zamanında müdahalesi ile daha kötü sonuçların ortaya çıkması önlenmiştir. Bu menfur olaydan dolayı darbedilip yaralanan müdür başyardımcısı ve okulun öğretmen, idareci ve personeline geçmiş olsun diyoruz” dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Düzce taciz
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