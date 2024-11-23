Düzce'de öğretmene öğrencilerinden unutulmayacak sürpriz! Sosyal medyada gündem oldu

Düzce Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi’nde öğretmenlik yapan İsmail Ceylan’a, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yapılan sürpriz sosyal medyada gündem oldu.

İsmail öğretmen, ders zili çaldığında olacaklardan habersiz 10-A sınıfına derse girdi. Düzce Belediyesi'nin kameraları da o anlarda kayıttaydı.

Öğrenciler tek tek ayağa kalkarak Duman grubunun 'Senden Daha Güzel' şarkısını söylemeye başladı. Daha sonra sınıfa giren Düzce Belediyesi ekipleri İsmail öğretmene çiçek buketi ve pasta hediye etti.

Duygulandıran sürprize sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı.