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Düzce’de okullar tatil mi? Düzce’de okullar kaç gün tatil? Bakan Özer duyurdu!

26.11.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de okulların tatil olup olmadığı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. 23 Kasım 2022 Çarşamba günü meydana gelen Düzce’de depreminin ardından kentte okullar tatil edilmişti. Yeni haftaya az bir zaman kala vatandaşlar tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyorlardı. Konu hakkında son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den geldi. Peki, Düzce’de okullar kaç gün tatil?

Düzce’de okullar tatil mi? Düzce’de okullar kaç gün tatil? Bakan Özer duyurdu!

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım tarihinde 5,9 büyüklüğünde meydana geldi. Düzce’nin yanı sıra birçok ilden de hissedilen depremin ardından okulların tatil olduğu açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika açıklamasında okulların bu hafta da tatil olacağını duyurdu.

DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamasında "Önümüzdeki hafta Düzce'de okullarımızda eğitim öğretime 1 hafta ara verdik." dedi.

bs

DEPREM BİRÇOK İLDEN DE HİSSEDİLMİŞTİ

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki sarsıntı 6,81 kilometre derinlikte meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 138 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.
Düzce'de depremin ardından enerji nakil hatlarında kesinti meydana gelirken, sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.
Kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü. Düzce Adliyesi'nde çatıdan kopan bazı beton parçalarının yere düştüğü görüldü.


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