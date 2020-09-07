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Düzce’de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 22:26 | Son Güncelleme

Düzce’de motosikleti ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk yardımı vatandaşlar yaptı.

Düzce’de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza, Akşam saatlerinde Düzce’ye bağlı Bahçeşehir Bölgesi Düzce Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Bilal K.’nın kullandığı otomobil karşından karşıya geçmeye çalışan ve plakasız bulunmayan 66 yaşındaki Kadir Ö.’nün kullandığı motosiklete çarptı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan yaşlı adam otomobilin ön camına düşerek ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar bacağı kırılan ve kafasına darbe alan Kadir Ö’ye ilk yardım yaparak kan kaybetmesini önlemeye çalıştılar. Bu sırada olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. (İHA)

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