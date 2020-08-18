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Düzce'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 16:54 | Son Güncelleme

Düzce'de meydana gelen kazada otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Düzce'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, 15.00 sıralarında D-100 karayolu Kapıcı sapağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Serhat Aydın (39) idaresindeki otomobil, köy yolundan D-100 karayoluna kontrolsüz çıkan Mustafa Tuncel (62) idaresindeki motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Tuncel, yaklaşık 10 metre sürüklendi. Ağır yaralanan Tuncel, ihbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tuncel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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