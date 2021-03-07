Düzce'de panik anları! Polis kokudan şüphelenince AFAD'a haber verdi

Saat 16.00 sıralarında Gölyaka Yeşilmahalle Mahallesi’nde park halindeki kamyonun kasasında yüklü malzeme yanmaya başladı. Kamyonun kasasındaki malzeme iş makinesiyle boşaltıldı.

POLİS KÖTÜ KOKUDAN ŞÜPHELENDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken polis, çevreye yayılan kötü kokudan şüphelenerek durumu Düzce AFAD Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirdi.

KİMYASAL MADDE OLMADIĞI ANLAŞILDI

Olay yerine gelen AFAD ekipleri maddenin kimyasal içerip içermediğini yaptıkları ölçümle kontrol ederken, kimyasal madde olmadığı anlaşıldı. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede geri dönüşüm sonrası yakılan lastik, plastik gibi malzemelerden arta kalan baca artığı olduğunu belirledi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri hem atıkların imha edilmesi hem de atıkları üreten fabrika hakkında işlem başlattı.

(DHA)

