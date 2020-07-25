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  4. Düzce'de parkta çay içen kadına 'yorgun mermi' isabet etti

Düzce'de parkta çay içen kadına 'yorgun mermi' isabet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 20:42 | Son Güncelleme

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde parkta otururken karnına "yorgun mermi" isabet eden kadın yaralandı.

Düzce'de parkta çay içen kadına 'yorgun mermi' isabet etti

İlçe merkezindeki parkta oğluyla oturup çay içen Müzeyyen Dikgöz'ün (65) karnına, masadan sekerek gelen kurşun isabet etti.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Yaralanan Dikgöz, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği noktada şerit çekerek delil çalışması yaptı.

Dikgöz'ün bölgeden geçen bir konvoydan ateşlenen silahla yaralandığı ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. (AA)

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