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Düzce’de polisi alarma geçiren poşet! Fünye ile patlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 07:06 | Son Güncelleme

Düzce’de gece saatlerinde devriye görevi yapan mahalle bekçilerinin Düzce’nin ana caddesi üzerinde fark ettikleri şüpheli paket polis ekiplerini harekete geçirdi. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan poşetten kadın iç çamaşırları ve çocuk çorapları çıktı.

Düzce’de polisi alarma geçiren poşet! Fünye ile patlatıldı

Olay; gece saatlerinde Düzce’nin ana caddesi olan Eski Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; mahalle ve sokaklarda devriye atan mahalle bekçileri, çöp kutusu yanında şüpheli poşeti fark ettiler. Hemen merkeze haber veren bekçiler, olay yerine gelen polis ekipleri ile birlikte caddeyi trafiğe kapatarak önlem aldılar. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı jammer kurarak şüpheli poşetin yanına gitti. Poşeti inceleyen bomba imha uzmanı fünye kurarak kontrollü patlatma yaptı. Fünye ile imha edilen poşetten kadın iç çamaşırları ve çocuk çorapları çıktı.

Ardından Düzce Emniyet Müdürlüğü Olay yeri inceleme ekibinin poşetten çıkanları incelemesinin ardından cadde trafiğe açıldı.

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(İHA)

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