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Düzce'de polisi gören yaşlı adam isyan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 17:03 | Son Güncelleme

65 yaş ve üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağını Düzce'de delen 82 yaşındaki İbrahim Kurt isimli yaşlı adam, polisin evine git uyarısı üzerine önce polisle tartıştı ardından tutulan tutanağı imzalamamak için dua etmeye başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan 65 yaş ve üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağı devam ederken, sokakta dolaşan yaşlılar, kendilerini ikaz eden polis ve görevlileri sıkıntıya sokuyor.

Düzce'de Merkez Büyük Cami önünde bekleyen 82 yaşındaki İbrahim Kurt'u gören polis ekipleri yaşlı adamı uyardılar. Önce sözlü olarak uyarı yapan polisler ayrıca yaşlı adamı dışarıda ikaz ettiklerine dair birde tutanak imzalatmak istediler. Ancak 82 yaşındaki dede tutanağı imzalamaya yanaşmadı.

'BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM'

Polis ekipleriyle tartışmaya başlayan İbrahim Kurt, "Ben ne yaptım. Neden imza atacağım. 82 yaşına geldim böyle bir şey görmedim. Camiye namaz kılmaya geldim şimdide burada eşimi dostumu görüyorum" diyerek tepki gösterdi.

ELLERİNİ AÇIP AÇARAK KIBLEYE DÖNDÜ

Polisin yasağı anlatmasına rağmen ikna olmayan 82 yaşındaki yaşlı adam ellerini semaya açarak dua etmeye başladı. Ardından kıbleye doğru dönen yaşlı adam dua etmeye devam etti. Duasını bitiren yaşlı adam polis ekipleriyle tartışmasını sürdürdü. Başka yolu olmadığını anlayan yaşlı adam, polisin tuttuğu tutanağı imzalayarak evine gitti.

Kaynak: İHA

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Düzce koronavirüs yaşlı adam

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