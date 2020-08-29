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Düzce'de saman yüklü TIR devrildi! Trafik neredeyse durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 06:57 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Düzce gişeleri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman yüklü TIR devrildi. Devrilen TIR’da bulunan samanlar TEM otoyolunu kaplarken trafik akışı sabaha kadar tek şeritten sağlandı.

Düzce'de saman yüklü TIR devrildi! Trafik neredeyse durdu

Kaza gece saatlerinde TEM otoyolu Düzce gişeleri mevkisinde meydana geldi. Ankara’dan yüklediği samanları İzmit’e götüren Şevki Üzmez yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu kontrolden çıkarak devrildi.

Devrilen TIR’ın sürücüsü Şevki Üzmez, sürücü kabininde sıkıştı. Çevrekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Üzmez, 112 Acil Sağlık ekiplerince anbulansta yapılan ilk tedavisinin ardından, hastaneye gitmek istememesi üzerine olay yerinde bırakıldı.

KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kaza sırasında devrilen TIR’da bulunan samanlar TEM otoyoluna saçılarak İstanbul istikametine 2 şeridi kapattı. Devrilen TIR’da bulunan samanlar TEM otoyolunu kaplarken trafik akışı sabaha kadar tek şeritten sağlandı.

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Kaza hakkında bilgi veren TIR sürücüsü Şevki Üzülmez, "Kamyonet sola çıktı. Benim aracımın arkasından sola çıktı. Ben de vurmamak için sola kırdım ve kontrolü kaybettim. Zaten arkada yük olduğu için toparlayamadım” dedi.
Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

(DHA)

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