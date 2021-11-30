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  4. Düzce'de şiddetli rüzgar çamaşır makinesini böyle sürükledi

Düzce'de şiddetli rüzgar çamaşır makinesini böyle sürükledi

30.11.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de kaldırımda bulunan teşhir ürünü çamaşır makinesi, kuvvetli rüzgarın etkisiyle uzun süre sürüklendi. Esnaf makineyi durdurmaya çalışırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Düzce kuvvetli rüzgarın etkisinde kaldı. Şehrin çeşitli noktalarında ağaçların devrilmesine neden olan kuvvetli rüzgar ilginç görüntülerde oluştu.

Kentin en yoğun olduğu İstanbul Caddesi üzerinde bir beyaz eşya mağazası teşhir için 3 çeşit beyaz eşyasını mağaza önüne çıkarttı. Kuvvetli rüzgara kapılan bir çamaşır makinesi ise altındaki tekerlekli tablanın da etkisiyle hareket etmeye başladı. Beyaz eşya mağazasının yanındaki esnaflar tarafından fark edilen yürüyen çamaşır makinesini durdurmak için esnaflar dükkanlarından çıktı. Kısa süre içinde durdurulan çamaşır makinesi yine esnaflar tarafından, mağazaya teslim edildi.

"ÇAMAŞIR MAKİNESİ YÜRÜYEMEYE BAŞLAYINCA BİZDE PEŞİNDEN GİTTİK"

Çamaşır makinesini yolda yakalayan Gökhan Gürel, “Bugün şehirde kuvvetli bir rüzgar vardı. Yakın illerde de olmuş. Yan komşumuzun çamaşır makinesi yürümeye başlayınca bizde peşinden gittik, makineyi yakaladık. Küçük çocuklar geçiyordu. Onlara denk gelmesin diye çıktık, yakaladık. Ne mala zarar geldi. Ne de cana zarar geldi. Müşteri vardı içeride, müşterimle ilgileniyordum. Baktım makine gidiyor bende peşine düştüm. Sonunda da yakaladım” dedi.

Mağaza çalışanı Ramazan Dursun; “Kuvvetli rüzgar nedeniyle mağaza önüne çıkarttığımız beyaz eşyalar hareketlenmeye başladı. Yan tarafımızdaki esnaf arkadaşlarımız peşinden koşarak canla başla makineyi yakaladılar. Çevreye zarar vermeden tuttular. Olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların duyarlı olmalarını diliyorum. Ben makinenin hareket ettiğini göremedim. İçeride müşterilerle hareket ediyordum. Bir kalabalık oluştu. Komşular uyarmak için yanımıza geldiler. Onlar zaten müdahale etmişlerdi. Yardımcı oldular sağ olsunlar. Tehlikeyi bu şekilde engellediler. Herhangi bir hasar oluşmadı çok şükür. Arkadaşlar yanıma geldiğinde öncelikle çevreye zarar verdi diye korktum. Ürün önemli değil yenisi gelir. Önemli olan bir insana zarar vermemesiydi. Çok şükür oda olmadı” diye konuştu.

OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

O anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde çamaşır makinesinin kaldırımda yürüyen bir vatandaşın peşinden hareket etmesi, çamaşır makinesini kaldırımda hareket ettiğini gören esnafların dükkanlarından çıkarak makinenin peşinden gitmesi ve çamaşır makinesini yakalayarak yeniden mağazaya teslim etmeleri yer aldı.

(İHA)

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Düzce
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