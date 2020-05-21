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  4. Düzce'de sis etkili oldu! 20 metreye kadar düştü

Düzce'de sis etkili oldu! 20 metreye kadar düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 18:44 | Son Güncelleme

Düzce'de etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Düzce'de hayatı olumsuz etkileyen sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

GÖRÜŞ MESAFESİ 20 METREYE DÜŞTÜ

Görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken sürücüler, seyir halindeyken oldukça zorlandı. D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Tepeköy, Şifalı Su ve Kabalak rampalarında trafikte aksamalar yaşandı.

Trafik ekipleri sürücüleri uyardı.

Göz gözü görmüyor! 20 metreye kadar düştü

Kentte etkili olan sis nedeniyle D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Tepeköy, Şifalı Su ve Kabalak rampalarında trafikte aksamalar yaşandı.
Güzergahta bulunan trafik ekipleri, görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüleri hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
Meteoroloji yetkilileri, kentte sisin yağış ile bir süre daha etkili olacağını bildirdi.

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