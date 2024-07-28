HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düzce'de sitede 'haşema' krizi! Gözaltına alındılar

Düzce'de sitede 'haşema' krizi! Gözaltına alındılar

28.07.2024 21:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Akçakoca'da bir siteye ait ortak havuza haşema ile giren kadının site yöneticisi ve güvenlik görevlisi tarafından engellendiği iddia edildi. Gündem olan olay sonrası site yöneticisi A.K. (67) ve güvenlik görevlisi S.D. (64) gözaltına alındı.

Düzce'de sitede 'haşema' krizi! Gözaltına alındılar

Olay, dün Akçakoca ilçesinde, Akevler Plajı yanında bulunan yazlık bir sitede meydana geldi. Meral ve Muhammet Algül çifti, hafta sonunu geçirmek üzere yazlık sitede aldıkları daireye geldi. Kadın, kendilerine ait evin bulunduğu sitedeki ortak havuza inancı gereği giydiği haşema ile girdi. Bu sırada site yöneticisi A.K., uzaktan bağırarak havuza haşema ile girilmeyeceğini ve yasak olduğunu söyledi. Meral Algün duruma itiraz edince A.K., kadının yanına doğru yöneldi ve Meral Algün bu kez havuzdan çıkıp, cep telefonuyla yaşananları kayda almaya başladı.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

"HAVUZU KAPATMAK ZORUNDA KALACAĞIM"

Görüntüde A.K., Meral Algün’ün haşema ile havuza girmesinin yasak olduğunu söylerken, “Buranın kuralı var” dedi. Daha sonra havuzun yanına gelen güvenlik görevlisi de “Buraya haşema ile girmek yasak” dedi. Kadının girmeye devam edeceğini söylemesi üzerine güvenlik görevlisi, “Havuzu kapatmak zorunda kalacağım” dedi. Havuz kadının girmemesi için kapatılırken, Meral Algün yaşananlara tepki gösterdi.

"BU KESİNLİKLE BİR AYRIMCILIK"

Kadının eşi Muhammet Algün ise yaşananların kabul edilebilir bir durum olmadığını dile getirerek şunları söyledi:

“Akçakoca’da sitede bir yazlık daire satın aldık. Havuzlu olduğu için aldık. Eşim tesettürlü. Cumartesi benim yokluğumda eşim daireye taşınıyor. Çocuklarımla birlikte havuza girmek istiyorlar. Havuza girmesinden 2 dakika sonra site yöneticileri ve güvenlikler, hemen gelip müdahale ediyorlar. Benim yokluğumda bir kadını 2 çocuğunun yanında zorla havuzdan çıkarmaya çalışmaları kabul edilebilir bir durum değil. Haşema ile havuza girmesi yasakmış. Havuzu boşaltmaya çalışıyorlar. Eşime sözlü tacizde bulunuyorlar. Olacak bir durum değil. Bu kesinlikle bir ayrımcılık. Özgürlüğü savunan insanların, özgürlüğü kısıtlayıcı bir karar almalarıdır. Bunu dayatmaları kesinlikle ayrımcılığa girmektedir. Bu bizim kabul edeceğimiz bir durum değildir.”

GÖZALTINA ALINDILAR

Site yöneticisi A.K. (67) ve güvenlik görevlisi S.D. (64) kadının şikayeti üzerine 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' ve 'İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme' suçlamalarıyla gözaltına alındı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Akçakoca ilçemizde özel bir sitede yaşanan tesettür mayo/haşema ile havuza giren vatandaşımıza müdahale edilmesiyle ilgili sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine kamuoyunun aydınlatılması gereği hasıl olmuştur. Haberde yer alan kadın vatandaşımızın Ayazlı Mahallesi'ndeki bir sitede yazlığının olduğu, 24.07.2024 günü saat 18.30 sıralarında siteye ait ortak havuza tesettürlü olduğu için haşema ile girdiği ve bir müddet sonra site görevlisi ile site yöneticisinin yanına gelerek haşema ile havuza girmesinin yasak olduğunu, site yönetiminin aldığı karar nedeniyle sadece mayo veya şort ile havuza girilebileceğini, havuza haşema ile girmesi durumunda havuzu kapatacakları ifadeleri üzerine kadın vatandaşımızın site görevlisi ve site yöneticisinden şikayetçi olduğu tespit edilmiştir. Konu hakkında şüphelilerin alınan ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcılığınca gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca valiliğimizce de ayrımcılık içeren bu konu hakkında inceleme başlatılmıştır” denildi.

(DHA)-İHA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
ABD'den Golan Tepeleri açıklaması! ABD'den Golan Tepeleri açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Düzce havuz
En Çok Okunan Haberler
Volkan Bayarslan'a şok!

Volkan Bayarslan'a şok!

Safiye Soyman’ın oğlu Harun Akaröz son yolculuğuna uğurlandı

Safiye Soyman’ın oğlu Harun Akaröz son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı! Karabağ ve Libya örneğini verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı! Karabağ ve Libya örneğini verdi

Hollanda'nın kararı tepkilere yol açtı!

Hollanda'nın kararı tepkilere yol açtı!

DEM Partili ve AK Partili vekil arasında 'Olimpiyat' tartışması

DEM Partili ve AK Partili vekil arasında 'Olimpiyat' tartışması

Türkiye'deki o eşsiz manzaraya Time dergisi de kayıtsız kalamadı! Dünyanın en harika 100 yerinden biri olarak gösterildi

Türkiye'deki o eşsiz manzaraya Time dergisi de kayıtsız kalamadı! Dünyanın en harika 100 yerinden biri olarak gösterildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.