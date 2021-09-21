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Düzce'de tırtıl istilası: Camları korkudan açamıyoruz

21.09.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’nin Bahçeşehir bölgesinde yoğun bir şekilde görünen Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele eden vatandaşlar, şimdi de evlerinin duvarlarını istila eden kelebeklerin tırtılları karşısında çaresiz kaldı. Pencerelerini korkudan açamayan vatandaşlar, çözüm için yetkililerden yardım bekliyor.

Düzce'de tırtıl istilası: Camları korkudan açamıyoruz

Düzce’de özellikle yaz aylarında fındık, dut gibi ağaçların yapraklarına dadanan ve ağaçların kurumasına bile neden olan Amerikan beyaz kelebeği, yazın son günlerinde Düzcelilerin kâbusu olmaya devam ediyor. Kelebekle mücadelede oldukça zorlanan vatandaşlar bir de evlerinin duvarlarını saran Amerikan beyaz kelebeği tırtılları ile mücadele etmek zorunda kaldı. Evlerin duvarlarına kadar tırmanan tırtıllar sebebiyle pencerelerini açamaz hale gelen vatandaşlar, sonbaharda yaşadıkları tedirginliğin sona ermesini sabırsızlıkla bekliyorlar. İl Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerinden yardım da bekleyen vatandaşlar, böceklerin evlerine girmemesi için kapı ve pencerelerini sıkı sıkıya kapatarak önlem almaya çalışıyorlar. Özellikle Bahçeşehir Bölgesindeki evlere musallat olan böcekler için vatandaşlar, başta Düzce Belediyesi olmak üzere yetkililerden yardım bekliyor.

"CAMLARI KORKUDAN AÇAMIYORUZ"

Binasını Amerikan beyaz kelebeği tırtılları ile sarıldığını söyleyen Ayşe Çengel, “Ben bu tırtılları yol boyunda gezerken de görüyordum. Şu an tamamen binaları kaplamış durumda. Camları açsak içeri girecek, korkudan açamıyoruz. Bu böcekleri ben çam ağaçlarını kurutuyor diye biliyordum ama diğer ağaçları da kurutmaya başladılar. Ayva ağacı, akasya ağaçları bu böcekler nedeniyle kurudu. Camları, pencereleri açamıyoruz. Çok korkuyoruz. Bu böcekler insanlara da zarar verebilirler” dedi.

"İLAÇLAMA FAYDA ETMEDİ"

Böcekler nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını anlatan Gülcan Taşkın ise, “Böcek mağduriyeti yaşıyoruz. İlaçlamaya geldiler ama fayda etmedi. Daha çok sardı. Bir an önce etkili ilaçla ilaçlanmasını istiyoruz. Evimize kadar girdi böcekler. Rahatsız oluyoruz bu böceklerden . Böcekler evimizin içine kadar girdi. 1 Haftadır evlerimizin duvarlarında böcekler var. Belediyeye haber verdik iki gün önce ilaçlamaya geldiler ama fayda etmedi daha çok sardı evlerimizi. Yani ölmediler. Bir an önce etkili ilaçla ilaçlanmasını istiyoruz. Bizde rahatlayalım artık. Böceklerden artık midemiz bulanıyor. Evimizin önüne, balkonlarımıza çıkamıyoruz. Çok mağdur olduk. Bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. İçeri giriyor, korkuyorum. Isırır, insanı zehirler onlardan da korkuyorum. Bu seneki böceklerin zehirli olduğunu da duydum. Her an her şey olabilir. Bizi bir an önce kurtarsınlar bu böceklerden" diye konuştu.

Düzce’de birçok kurumun ortak çalışmalar yapmasına karşın her yıl bahar ve yaz mevsimlerinde ortaya çıkan Amerikan beyaz kelebeği ile henüz etkin mücadele edilemedi.

Kaynak: İHA

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