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Düzce'de trafik kazası: 4 kişi yaralandı

22.03.2023 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce-Çilimli Bağlantı yolunda bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Düzce'de trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Düzce-Çilimli Bağlantı yolu, Çilimli istikameti, Arabacı mevkisinde Yiğitcan Karslıoğlu idaresindeki otomobil, Fahrettin Sezgin yönetimindeki 34 CTY 969 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 34 CTY 969 plakalı araçtaki Selman ile Hüseyin Nurten yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Sezgin'i araçta sıkıştığı yerden kurtardı.

Yaralılar Düzce Atatürk ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların kaldırılması ve temizlik işleminin ardından ulaşıma açıldı. (AA)

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trafik kazası Düzce

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