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Düzce'de üniversite öğrencisinin feci sonu! 13. kattan düşerek hayatını kaybetti

01.12.2022 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Üniversitesi’nde okuyan bir yüksek lisans öğrencisinden haber alamayan arkadaşları, eve geldiklerinde acı manzarayla karşılaştı. 25 yaşındaki Onur S.'nin 15 katlı binanın 13. katından düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Düzce'de üniversite öğrencisinin feci sonu! 13. kattan düşerek hayatını kaybetti

Olay Düzce’nin Şehit Murat Demir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Konuralp 1. Sokak'ta bulunan 15 katlı binanın 13. Katında ikamet eden Düzce Üniversitesi, Radyo, Televizyon ve Sinema yüksek lisans öğrencisi Onur Salık’tan haber alamayan arkadaşları evine geldi. Kapıyı çalmalarına rağmen açılmayınca çilingir çağırıldı.

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ARKADAŞLARI ACI MANZARAYI GÖRDÜ

Çilingir ile eve giren Onur Salık’ın arkadaşları camın açık olduğunu fark etti. Camdan bahçeye bakan arkadaşları, Onur Salık’ın bahçede hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Onur Salık'ın (25) hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından, yüksek lisans öğrencisi Onur Salık’ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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