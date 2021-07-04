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  4. Düzce’de zincirleme trafik kazası: 6’sı çocuk 15 yaralı

Düzce’de zincirleme trafik kazası: 6’sı çocuk 15 yaralı

04.07.2021 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de, D-100 Karayolu üzerinde 4 aracın karıştığı kazada 6’sı çocuk 15 kişi yaralandı. Trafik polisi memuru İbrahim Çakır, başka kazaların yaşanmaması için fırçayla yolu süpürdü.

Düzce’de zincirleme trafik kazası: 6’sı çocuk 15 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu Öztürkler Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Fikret Kaya yönetimindeki otomobil, kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan gelen Fatih Kangerci idaresindeki kamyonet, Aykut Sarıoyun idaresindeki otomobil ve Selami Yeşiltepe'nin kullandığı otomobil duramayarak birbirlerine çarptı.

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2'Sİ ÇOCUK 12 KİŞİ YARALANDI

Kazada 6’sı çocuk 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada yolun bir an önce açılması ve başka kaza yaşanmaması için trafik polisi memuru İbrahim Çakır, esnaflardan aldığı fırçayla yolu süpürerek, araçlardan düşen parçaları yok kenarına attı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce
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