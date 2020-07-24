Düzce’de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Zincirleme trafik kazası Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu Yığılca Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmail C. İdaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında önünde seyir halinde olan Süleyman İ. İdaresindeki otomobile çarparak taklalar atarak EDS direğine çarparak durdu. Süleyman İ. İdaresindeki otomobil ise önünde seyir halinde olan Fehmi Z. İdaresindeki TIR'a çarptı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Sağlık, Düzce Belediyesi İtfaiye ve Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.
Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım ekipleri otomobilde sıkışan İsmail C.’yi uzun uğraşlar sonucunda otomobilden çıkartarak 112 Acil Ambulans ekiplerine teslim etti. Kazada İsmail C., 5 yaşındaki Erva İ., 9 yaşındaki Ersin İ., 8 yaşındaki Seda İ., Fatih İ., Hamile kadın Şeyma İ. ve Bahar İ. yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen 112 Acil Ambulans ekiplerinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Kazaya karışan otomobil sürücüsü Süleyman İ., “Tam Yığılca ışıklarından hareket ettik. Sağımızda tır gidiyordu. Biz sol şeritte gidiyorduk. Arkadan bir gürültü patladı. Otomobil arkadan vurdu bize karşı şeride geçti. Biz indikten sonra gördük. Bizde sağ tarafımıza tıra vurduk. TIR'da sağ tarafta durdu” dedi.
Kaza nedeni ile Düzce-Zonguldak karayolu çift taraflı tek şeritten trafik verilirken, çekici vasıtası ile araçlar yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza nedeni ile EDS kullanılamaz hale gelirken, emniyet ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)