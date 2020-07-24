Düzce’de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Zincirleme trafik kazası Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu Yığılca Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmail C. İdaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında önünde seyir halinde olan Süleyman İ. İdaresindeki otomobile çarparak taklalar atarak EDS direğine çarparak durdu. Süleyman İ. İdaresindeki otomobil ise önünde seyir halinde olan Fehmi Z. İdaresindeki TIR'a çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Sağlık, Düzce Belediyesi İtfaiye ve Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.



Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım ekipleri otomobilde sıkışan İsmail C.’yi uzun uğraşlar sonucunda otomobilden çıkartarak 112 Acil Ambulans ekiplerine teslim etti. Kazada İsmail C., 5 yaşındaki Erva İ., 9 yaşındaki Ersin İ., 8 yaşındaki Seda İ., Fatih İ., Hamile kadın Şeyma İ. ve Bahar İ. yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen 112 Acil Ambulans ekiplerinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırıldı.