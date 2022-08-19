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Düzce'deki antik kentte Apollon heykeli bulundu! 'Düzce için dönüm noktası'

19.08.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de, antik kentte devam eden kazılarda 'Apollo Citharoedus' heykeli bulundu. Kazı alanında inceleme yapan Belediye Başkanı Faruk Özlü, ''Apollon heykelinin iyileştirilmesi için İstanbul Arkeoloji Müzesi ile görüşeceğiz. Apollon heykelinin bulunması Düzce tarihi için önemli bir dönüm noktasıdır. Ortaya çıkan eserlere baktıkça Düzce'nin geçmişi ve tarihiyle ilgili geleceğe ışık tutan eserlerin gün ışığına çıkarılması son derece mutluluk veriyor'' dedi.

Düzce'deki antik kentte Apollon heykeli bulundu! 'Düzce için dönüm noktası'

Düzce'nin milattan öncesine dayanan tarihinin gün ışığına çıkarıldığı Prusias ad Hypium Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında Apollon heykeline ulaşıldı. Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konuralp bölgesinde bulunan antik kentte, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle yürütülen kazı çalışmalarında yeni bulgulara ulaşıldı. Antik tiyatronun sahne önünde çalışma yapan Düzce Belediyesi kazı ekibi ve arkeologlar, başta Apollon olmak üzere heykeller buldu. Heykellerde iyileştirme yapmak için İstanbul Arkeoloji Müzesi ile iletişime geçildi.

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"APOLLON HEYKELİNİN BULUNMASI DÜZCE TARİHİ İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR"

Kazı alanında inceleme yapan Belediye Başkanı Faruk Özlü, kıymetli heykellerin gün yüzüne çıkarıldığını belirtti. Konuralp'in Batı Karadeniz ve Düzce'nin kalbi olduğuna işaret eden Özlü, şunları kaydetti: "Bir depremde kırıldığını tahmin ettiğimiz Apollon heykelinin iyileştirilmesi için İstanbul Arkeoloji Müzesi ile görüşeceğiz. Apollon heykelinin bulunması Düzce tarihi için önemli bir dönüm noktasıdır. Ortaya çıkan eserlere baktıkça Düzce'nin geçmişi ve tarihiyle ilgili geleceğe ışık tutan eserlerin gün ışığına çıkarılması son derece mutluluk veriyor."

AA-20220819-28685067-28685062-DUZCEDEKI_ANTIK_KENTTE_APOLLON_HEYKELI_BULUNDU

Özlü, Düzce'nin tarihi bir şehir olduğunu aktararak, "Milattan öncesine kadar dayanan bir uygarlığa sahip bir şehre sahibiz. Konuralp antik kentinde, büyük bir medeniyeti ortaya çıkarıyoruz. Kazı çalışmalarımız sadece tiyatro ile kalmayacak. Ne kadar eser varsa onları günümüzle tanıştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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(AA)

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