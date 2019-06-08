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Düzce'deki düğünde çıkan kavgada 1 kişiyi tabancayla, 2 kişiyi de bıçakla yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 05:40 | Son Güncelleme

Düzce’de, düğünde çıkan kavgada Ramazan Ç., bir kişiyi tabanca ile vurarak, 2 kişiyi de bıçaklayarak yaraladı.

Düzce'deki düğünde çıkan kavgada 1 kişiyi tabancayla, 2 kişiyi de bıçakla yaraladı

Olay, akşam saatlerinde Ağa Mahallesi Ağalar Sokak’ta meydana geldi. Sokakta düzenlenen düğünde Murat B. ile Ramazan Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ramazan Ç., iddiaya göre belinden çıkardığı tabancayla Murat B.'yi vurdu. Bunun üzerine İsmail B. ve Polat A. da kavgaya dahil olarak Ramazan Ç.'ye saldırdı. Ramazan Ç. bu kez İsmail B. ve Polat A.'yı da bıçakla yaraladı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yaralanan Murat B., İsmail B. ve Polat A. vatandaşlar tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların yakınları Acil Servis önünde arbede çıkarınca olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Acil Servis önünde önlem aldı.

3 kişiyi yaralayan Ramazan Ç. olay yerinden kaçarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)


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Düzce düğün kavga

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