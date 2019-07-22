Düzce'deki felaket anlarını anlattı! 50-60 kişi böyle kurtuldu

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde selin yaraları sarılıyor. Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde kaybolan 5 vatandaşın arama çalışmaları devam ederken, ekipler de bölgede onarım çalışmalarını sürdürüyor. Uğurlu köyünde yaşayan Oğuzhan Tandoğan isimli vatandaş da onlarca insanın mahsur kaldığı, selin yerle bir ettiği köyde yaşadıklarını anlattı. Sel anında Kaymakamlık tarafından bölgeye gönderilen bir kepçeyle insanları kurtardıklarını ifade eden Tandoğan, Akçakoca Jandarma İl Komutanının yardımıyla köyde kayıp verilmediğini ifade etti. Sel anında vatandaşların büyük bir panik yaşadığını söyleyen Tandoğan, Esmahanım köyünde yaşayan vatandaşlara ise heyelan nedeni ile ulaşamadıklarını kaydetti.

“O KEPÇE OLMASAYDI EN AZ 50-60 KAYIP VERMİŞTİK”



Esmahanım köyünde yaşayan insanlara ulaşamadıklarını ve daha sonra Uğurlu köyündeki vatandaşları kurtardıklarını ifade eden Oğuzhan Tandoğan, “Biz gece Esmahanım köyüne ulaşmaya çalıştık. Heyelan olduğu için gidemedik. Bizim dönüm noktamız orası oldu. Biz oraya geçebilseydik orada mahsur kalacaktık. Buraya müdahale edemeyecektik. Bizim Uğurlu köyünde kayıp vermememiz, komutanlarımızla burada olmamız sayesinde oldu. Kaymakamlığın kepçesi vardı. Onun burada olması bizim için büyük avantaj oldu. O kepçe olmasaydı en az 50-60 kayıp vermiştik. Çünkü köyün bir tarafındaki evler mahsurdu. İlk sel geldiğinde insanlar bir şey olmayacak sandı. İkinci sel yağmur yağmadan gürültüyle geldiği için kimse anlayamadı. Zaten 4 kademe su geldi. İlk geldiğinde evleri aldı, sonra bizi sardı, 3. Kademede ise hayatı felç etti. Biz de kepçe yardımıyla kurtulduk” dedi.