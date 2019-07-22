HABER

Düzce'deki felaket anlarını anlattı! 50-60 kişi böyle kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 11:10 | Son Güncelleme

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde selin vurduğu Uğurlu köyünde yaşayan Oğuzhan Tandoğan isimli vatandaş, sel anında vatandaşların büyük panik yaşadıklarını belirterek, Kaymakamlığa ait kepçenin yardıma gelmesi sonrası 50-60 kişinin kaybolmaktan kurtulduğunu söyledi.

Düzce'deki felaket anlarını anlattı! 50-60 kişi böyle kurtuldu

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde selin yaraları sarılıyor. Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde kaybolan 5 vatandaşın arama çalışmaları devam ederken, ekipler de bölgede onarım çalışmalarını sürdürüyor. Uğurlu köyünde yaşayan Oğuzhan Tandoğan isimli vatandaş da onlarca insanın mahsur kaldığı, selin yerle bir ettiği köyde yaşadıklarını anlattı. Sel anında Kaymakamlık tarafından bölgeye gönderilen bir kepçeyle insanları kurtardıklarını ifade eden Tandoğan, Akçakoca Jandarma İl Komutanının yardımıyla köyde kayıp verilmediğini ifade etti. Sel anında vatandaşların büyük bir panik yaşadığını söyleyen Tandoğan, Esmahanım köyünde yaşayan vatandaşlara ise heyelan nedeni ile ulaşamadıklarını kaydetti.

“O KEPÇE OLMASAYDI EN AZ 50-60 KAYIP VERMİŞTİK”

Esmahanım köyünde yaşayan insanlara ulaşamadıklarını ve daha sonra Uğurlu köyündeki vatandaşları kurtardıklarını ifade eden Oğuzhan Tandoğan, “Biz gece Esmahanım köyüne ulaşmaya çalıştık. Heyelan olduğu için gidemedik. Bizim dönüm noktamız orası oldu. Biz oraya geçebilseydik orada mahsur kalacaktık. Buraya müdahale edemeyecektik. Bizim Uğurlu köyünde kayıp vermememiz, komutanlarımızla burada olmamız sayesinde oldu. Kaymakamlığın kepçesi vardı. Onun burada olması bizim için büyük avantaj oldu. O kepçe olmasaydı en az 50-60 kayıp vermiştik. Çünkü köyün bir tarafındaki evler mahsurdu. İlk sel geldiğinde insanlar bir şey olmayacak sandı. İkinci sel yağmur yağmadan gürültüyle geldiği için kimse anlayamadı. Zaten 4 kademe su geldi. İlk geldiğinde evleri aldı, sonra bizi sardı, 3. Kademede ise hayatı felç etti. Biz de kepçe yardımıyla kurtulduk” dedi.

“HAYATLARINDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEMİŞLERDİ”

Olay anında vatandaşların büyük panik yaşadığını ifade eden Tandoğan, “Akçakoca Jandarma Komutanımızın kurtulmamızda çok büyük etkisi var. Burada ahırda mahsur kalan bir amacımızı, bir teyzemiz vardı. Onları alamadık. Komutanımız canını ortaya koydu adeta. Kepçeci ile birlikte giderek onları aldılar. Binbaşının ve kepçecinin olması bizim ölü vermememizi sağladı. Çoğu insanlar da bilmiyordu. İnsanlar olayı bilip dışarıda olsaydı ölü sayısı artmazdı. Çünkü insanlar bilmiyordu, panik yaptılar. İnsanlar evlerini, arabalarını bırakmıyordu. Zorla aldık. İnsanlar şaşırdı, çünkü hayatlarında böyle bir şey görmemişlerdi” diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kars’ta baraj gölü 5 metre çekildi, ortaya bu manzara çıktıKars’ta baraj gölü 5 metre çekildi, ortaya bu manzara çıktı
Hassa'da 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildiHassa'da 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Hasankeyf'te yangınHasankeyf'te yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce sel felaketi

En Çok Okunan Haberler

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşam...

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşam...

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Otobüs durağına araç daldı: Çok sayıda yaralı var!

Otobüs durağına araç daldı: Çok sayıda yaralı var!

Tatil bitti paylaşımlar bitmedi! Instagram'ı sallıyor

Tatil bitti paylaşımlar bitmedi! Instagram'ı sallıyor

Trende ortalık bir anda karıştı!

Trende ortalık bir anda karıştı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de otomobil dereye düştü

İzmir'de otomobil dereye düştü

Aydın'da genç baba vahşice katledildi

Genç baba vahşice katledildi

Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Uşak'ta zihinsel engelli kadın hayatını kaybetti, otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.