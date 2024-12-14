Düzce'deki o görüntüler sonrası harekete geçildi! Düzce Belediyesi: 'Adli süreç başlattık'

Düzce'nin yeni cazibe mekanlarından olan ‘Asar Kemer Park’ 29 Ekim'de vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Asar Deresi’nin Düzce’nin sembolü ve gerdanlığı olduğunu belirterek "Düzce’nin sadece bugününü değil, gelecek 50 yılını tasarlamak için gayret gösteriyoruz. Şehrimize kattığımız her eserle, hayata geçirdiğimiz her projeyle gurur duyuyoruz” demişti.

O GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyadaki bazı paylaşımlar sonrası Düzce Belediyesi harekete geçti. Söz konusu görüntülerde yayaların kullanımı için yapılan köprülerde otomobillerin de kullanıldığı görüldü.

"ADLİ SÜREÇ BAŞLATTIK"

Belediye yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Her santimetrekaresini özenle projelendirip binbir emek sarfettiğimiz “Asar Kemer Park”ı bu görüntüler için kullanıma açmadık.

Bu köprülerin yalnızca yayalar için kullanıma açık olduğunu tekrardan hatırlatıyor, sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler için adli süreç başlattığımızı buradan bildiriyoruz"

Her santimetrekaresini özenle projelendirip binbir emek sarfettiğimiz “Asar Kemer Park”ı bu görüntüler için kullanıma açmadık.😡 pic.twitter.com/dc22cCGurg — Düzce Belediyesi (@duzcebld) December 14, 2024