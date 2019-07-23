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Düzce'den bir acı haber daha! 1 kadın ve 1 çocuk cesedine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 11:06 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Düzce'de selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmalarında 1 kadın ve 1 çocuk cesedine ulaşıldı.

Düzce'den bir acı haber daha! 1 kadın ve 1 çocuk cesedine ulaşıldı

Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde, kayıp 4 kişiyi bulmak için devam eden çalışmalarda kadın cesedi bulundu. Çalışmaların devamında bir de çocuk cesedi bulundu.

Bölgede geçen hafta çarşamba akşamı ve perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in, dün de Uğurlu köyünde ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın cesedi bulunmuştu.

Kaynak: DHA/AA

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Anahtar Kelimeler:
Düzce sel felaketi

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