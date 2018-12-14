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Düzce'den kahreden haber: 3 çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2018 08:30 | Son Güncelleme

Düzce'nin Yığılca İlçesine bağlı Hoşafoğlu köyünde bir evde yangın çıktı, 3 çocuk hayatını kaybetti. Yangının neden çıktığı bilinmiyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, 2 katlı müstakil evde sobadan çıkan yangında 3 çocuk yanarak can verirken, çocuklarını kurtaramayınca pencereden atlayan Muhammet Korkmaz'ın bacağı kırıldı.

UYUYAN ÇOCUKLARINI KURTARMAYA ÇALIŞTI

Olay, dün gece Yığılca'nın Hoşafoğlu köyünde meydana geldi. Muhammed Korkmaz'a ait 2 katlı evde, sobadan yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, Muhammed Korkmaz evin üst katında uyuyan 3 çocuğunu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Pencereden son anda atlayarak kendisini kurtaran Muhammed Korkmaz'ın bacağı kırıldı.

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Evden çıkamayan Medine Korkmaz (12), Emirhan Sadi Korkmaz (10) ve Umut Eren Korkmaz (8) yanarak can verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından 3 çocuğun cansız bedenleri evden çıkarıldı. 3 çocuğun cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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'ANNELERİ EVİ TERK ETMİŞTİ'

Ailenin bir komşusu, "Baba camdan atlayarak kendisini kurtarmış. Bacağını kırdı. 3 çocuk evde yanarak öldü. Anneleri evi terk etmişti" dedi. (DHA)

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Düzce Çocuk yığılca köyü yangın

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