Düzce depremi ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu, ne kadar sürdü? 12 Kasım Düzce Depremi'nin 23. yıl dönümünde acılar tazeleniyor

Düzce depreminin ne zaman, kaç büyüklüğünde olduğu, süresi ile birlikte 12 Kasım 2022 Cumartesi günü arama motorlarında araştırılıyor. AFAD Başkanı Yunus Sezer saat 18.57'de Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilecek olan tatbikata ilişkin açıklamada bulundu. Sezer, kısa mesaj (SMS) bildiriminin yanı sıra Hayati Uyarı Bildirimi ve belediye hoparlörleri ile televizyon kanallarından bilgilendirmelerle vatandaşa ulaşacaklarını ifade etti. Öte yandan 12 Kasım Düzce Depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar bugün bir kez daha anılıyor. İşte 12 Kasım Düzce Depremi ile ilgili ayrıntılar...

DÜZCE DEPREMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OLDU?

Düzce depremi, 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de meydana geldi.

DÜZCE DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Depremin şiddeti 7.2 olarak duyurulmuştur.

DÜZCE DEPREMİ KAÇ DAKİKA SÜRDÜ?

Düzce depremi 30 saniye sürmüştür.

Deprem, çok sayıda şehirde şiddetli bir şekilde hissedilmişti.

DEPREM TATBİKATI NEDEN YAPILACAK?

Deprem tatbikatı, Türkiye'nin 81 ili ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün saat 18:57'de yapılacak.

Türkiye genelinde ilk kez yapılacak deprem tatbikatı esnasında telefonlara kısa mesaj gelecek, belediye ve cami hoparlörlerinden duyurularda bulunulacak.

12 KASIM DEPREM TATBİKATI KAÇ DAKİKA SÜRER?

Deprem tatbikatı sadece birkaç dakika sürecek ve birçok kişi Çök – Kapan – Tutun tekniğini uygulayacak.

DEPREM TATBİKATI NEDEN 18.57'DE?

Deprem tatbikatının neden 18:57’de yapıldığı belli oldu. Tatbikat, 1999 Düzce depreminin yaşandığı saat olan 18.57'de gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1999 yılında Düzce depreminin yaşandığı, 12 Kasım günü, saat 18.57'de ülke genelinde deprem tatbikatı yapılacağını belirtti. Türkiye’yi yasa boğan Düzce depreminde yüzlerce kişi ölmüş, binlerce kişi yaralanmıştı.

ÇÖK - KAPAN - TUTUN NASIL YAPILIR?

Çök-kapan-tutun tekniği deprem sırasında önce kendimizi korumamızı sağlar.

Deprem nedeniyle zemin sarsılmaya başladığında vücudun kapladğı alanı küçülten bu duruş; aşağı düşen ya da etrafa saçılan cisimlerden bizi korur.

Binada olan kişiler depremi hissettiklerinde ayakta duemamalıdır. Balkona çıkmamalı, merdivenden aşağı inmeye çalışmamalı ya da pencere, balkon gibi yerlerden dışarı çıkmaya çalışmamalıdır. Öte yandan sarsıntı sırasında asansör kullanmaya kalkışılmamalıddır. Depreme yakalanan vatandaşlar yalnızca sağlam bir nesenin altına çöküp sırt pencerelere dönük şekilde kapanıp başlarını üzerlerine düşme ihtimali olan nesnelerden korumalıdır. Deprem sırasında koruma görevi üstlenen sallanan nesne de tutulmalıdır.

ÇÖK, KAPAN, TUTUN POZİSYONU NEDİR?



