Düzce depremin izlerini 19 yılda sildi

ÖMER ÜRER - Merkez üssü Kocaeli Gölcük olan 17 Ağustos 1999 depremiyle sarsılan, daha sonra 12 Kasım 1999 depremiyle binalarının yüzde 60'ı kullanılamaz hale gelen ve altyapısı çöken Düzce, uygulanan teşvik yasasıyla ekonomisini, binalara getirilen kat sınırı ve yapım sonrası denetlemeyle güvenli yapılar, eğitimler ve altyapı ile de deprem bilinci geliştirmeyi başardı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1999 yılında benzeri az görülmüş şekilde 3 ayda iki büyük deprem yaşanan Düzce'de, bine yakın vatandaş hayatını kaybetti. Yaşanan bu acı dolu depremlerde kentte bulunan konutların yüzde 82'si, iş yerlerinin yüzde 87'si hasar gördü.

Büyük hasar gören ve acı kayıplar yaşanan kentte, aradan geçen 19 yılda, aynı acıların tekrar yaşanmaması için birçok önlem alındı.

Birinci derece deprem bölgesi olan ve fay hattı üzerinde yer alan Düzce'de, insanlar deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrendi. Kentte, yüksek kat kriterleri belirlenerek, yeni yapılanmanın bu şartlara uygun hale gelmesi için titiz çalışmalar yürütüldü.