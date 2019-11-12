Düzce depremin izlerini silip yeniden doğdu

ÖMER ÜRER - Merkez üssü Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi olan 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından geçen 20 yılda ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yapılan çalışmalarla facianın acı izlerinin silindiği kent, adeta küllerinden doğdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, "son yüzyılın en büyük depremlerinden biri" olarak tanımlanan ve 17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nden etkilenen Düzce, yaralarını Türk milletinin sağduyusuyla sarmaya çalışırken bu kez 12 Kasım'da 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

894 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 948 kişinin yaralandığı depremde 26 bin 704 ağır, 37 bin 825 orta, 40 bin 944 hafif hasarlı yapı tespit edildi.

Dönemin hükümeti, depremin üzerinden bir ay geçmeden 9 Aralık 1999'da aldığı kararla Bolu'nun ilçesi olan Düzce'yi il statüsüne yükseltti. Bu yolla bakanlıklar arasındaki koordinasyon daha kolay sağlandı, kısa sürede örgütlenen ve il müdürlüğü haline getirilen yatırımcı kuruluşlar, depremin izlerinin silinmesinde önemli rol oynadı.