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Düzce depreminin 19. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 17:49 | Son Güncelleme

Deprem uzmanı ve sismolog Dr. Oğuz Gündoğdu: - "Yaşanan son depremler, 17 Ağustos depreminden sonra enerjilerin dolmasıdır. Düzce'nin, Bolu tarafı hariç herhangi bir riski yok. Bolu'da fay kırıldığında eğer kötü yaptıysanız binalarınız hasar alır, kurallara uyarak yaptıysanız hiçbir tehlikeniz yok demektir"

Deprem uzmanı ve sismolog Dr. Oğuz Gündoğdu, "Yaşanan son depremler, 17 Ağustos depreminden sonra enerjilerin dolmasıdır. Düzce'nin, Bolu tarafı hariç herhangi bir riski yok. Bolu'da fay kırıldığında eğer kötü yaptıysanız binalarınız hasar alır, eğer kurallara uyarak yaptıysanız, hiçbir tehlikeniz yok demektir." dedi.

Düzce depreminin 19. yılında Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, deprem şehitleri ve tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce'nin büyük bir deprem yaşadığını, dualarının bir daha böyle bir afetin yaşanmaması yönünde olduğunu söyledi.

Genç, dua etmenin yanı sıra tedbir alınması gerektiğini de vurguladı.

Deprem uzmanı ve sismolog Dr. Oğuz Gündoğdu da deprem sırasında Düzce'de olduğunu anlattı.

Gündoğdu, 12 Kasım'ın çok soğuk bir gece olduğunu anlatarak, "İlk fırsatta o gece elimizden geleni yaptık ama dışarıdan gelenlerin daha sağlam olduğunu gözümüzle gördük. Gencecik vali yardımcıları geldi, onlar daha çok faydalı oldular. 12 Kasım sonrasında her fırsatta Düzce'ye geldim, bugün de deprem şehitlerini anmak için geldim." diye konuştu.

Deprem sonrasında yaşanan yangınların büyük tehlike oluşturduğuna işaret eden Gündoğdu, "Japonya'da 6 bin kişi bir depremde hayatını kaybetti. Bu 6 bin kişinin 3 bini yangın nedeniyle yaşamını yitirdi. Tabiri caizse bir kova suyu üzerine atamadılar. Ama onlar, bu depremde görülen hataları hemen giderdiler." ifadelerini kullandı.

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın hala tehlike arz ettiğine dikkati çeken Gündoğdu, "Deprem tehlikesi hala var. Düzce'nin bir tehlikesi yok. Yaşanan son depremler, 17 Ağustos depreminden sonra enerjilerin dolmasıdır. Düzce'nin, Bolu tarafı hariç herhangi bir riski yok. Bolu'da fay kırıldığında eğer kötü yaptıysanız binalarınız hasar alır, eğer kurallara uyarak yaptıysanız hiçbir tehlikeniz yok demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Oğuz Gündoğdu'ya hediye takdim etti.

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