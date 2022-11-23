Düzce depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür’den önemli uyarı! ‘Riskli bölge’ olarak işaret etti…

Düzce’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD’dan yapılan açıklamada bölgede 70’ün üzerinde de artçı sarsıntı olduğu açıklandı. Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise depreme ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada önemli bir detaya dikkat çekti.

Görür açıklamasında Düzce’de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını belirterek “Kuzey Anadolu fay hattına bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Arkadaşlar, geçmiş olsun. Depremi Saat 04:30’dan beri takip ediyorum. Şu ana kadar malum şeyler oluyor. Biliyorsunuz deprem olur olmaz medyaya çıkmama kararım var.

'ENERJİNİN BÜYÜK ÖLÇÜDE BOŞALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM’

Sarıdere-Gölyaka/Düzce’de 6,0 deprem oldu. 1999 depremleri KAF’ın bu kesimini Bolu Tüneline kadar kırmıştı. Biz bu hattın Bolu kesiminin de kırılmasını beklediğimize dair bir tweet atmıştık. Bugünkü deprem muhtemelen Gölyaka-Sarıdere arasında kırılmamış KD-GB uzanımlı kısımda oldu.

Arkadaşlar, Düzce’de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum. Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, Kuzey Anadolu Fay hattına (KAF) bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir.”