HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düzce depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür’den önemli uyarı! ‘Riskli bölge’ olarak işaret etti…

Düzce depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür’den önemli uyarı! ‘Riskli bölge’ olarak işaret etti…

23.11.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de sabaha karşı meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan da açıklamalar peş peşe geldi. Prof. Dr. Naci Görür, depremden saatler sonra gelen bilgilere bakarak dikkat çeken bir uyarıda bulundu. “Düzce’de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum” diyen Görür, riskli olarak ise o bölgeyi işaret etti. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Düzce’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD’dan yapılan açıklamada bölgede 70’ün üzerinde de artçı sarsıntı olduğu açıklandı. Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise depreme ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada önemli bir detaya dikkat çekti.

Görür açıklamasında Düzce’de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını belirterek “Kuzey Anadolu fay hattına bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Arkadaşlar, geçmiş olsun. Depremi Saat 04:30’dan beri takip ediyorum. Şu ana kadar malum şeyler oluyor. Biliyorsunuz deprem olur olmaz medyaya çıkmama kararım var.

'ENERJİNİN BÜYÜK ÖLÇÜDE BOŞALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM’

Sarıdere-Gölyaka/Düzce’de 6,0 deprem oldu. 1999 depremleri KAF’ın bu kesimini Bolu Tüneline kadar kırmıştı. Biz bu hattın Bolu kesiminin de kırılmasını beklediğimize dair bir tweet atmıştık. Bugünkü deprem muhtemelen Gölyaka-Sarıdere arasında kırılmamış KD-GB uzanımlı kısımda oldu.

Arkadaşlar, Düzce’de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum. Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, Kuzey Anadolu Fay hattına (KAF) bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir.”

İlginizi Çekebilir

Düzce'de korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedilen depremle ilgili uzman isimlerden ilk açıklama

Düzce'de korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedilen depremle ilgili uzman isimlerden ilk açıklama

 İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! Düzce'de okullar tatil edildi, işte deprem anı...

İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! Düzce'de okullar tatil edildi, işte deprem anı...

 Depremzedenin sözleri gündem oldu: Anam ağladı anam

Depremzedenin sözleri gündem oldu: Anam ağladı anam

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem sırasında papağanın yaptıkları olay olduDeprem sırasında papağanın yaptıkları olay oldu
Tramvayda iğrenç olay: Biri Iraklı, diğeri Afrikalı! Tekme tokat dövdülerTramvayda iğrenç olay: Biri Iraklı, diğeri Afrikalı! Tekme tokat dövdüler
Bahçeli'den çok net 'Sisi' ve 'Esad' mesajı!Bahçeli'den çok net 'Sisi' ve 'Esad' mesajı!
Anahtar Kelimeler:
deprem Düzce naci görür

En Çok Okunan Haberler

5.9 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalandı!

5.9 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalandı!

Vatandaşlar deprem sonrasında isyan etti!

Vatandaşlar deprem sonrasında isyan etti!

Depremin ardından herkesin merak ettiği o harita yayınlandı

Depremin ardından herkesin merak ettiği o harita yayınlandı

İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! Düzce'de okullar tatil edildi, işte deprem anı...

İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! Düzce'de okullar tatil edildi, işte deprem anı...

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'dan hissedildi

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'dan hissedildi

Düzce'de korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedilen depremle ilgili uzman isimlerden ilk açıklama

Düzce'de korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedilen depremle ilgili uzman isimlerden ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.