"Acılar paylaşıldıkça azalır, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır." diyen Alpaslan, "Burada Düzce halkı acıları paylaşarak yaraları sardı. İnşallah yaralar sarılmaya devam edecek. Başa gelen bir afet. Biz bir araya gelerek bu afetin ardından ayaklanmayı beraberce başaracağız inşallah." ifadesini kullandı.

"Batı Karadeniz'in İncisi" olarak adlandırılan ve 17-18 Temmuz'da yaşanan sel felaketinin ardından denize akan yabancı maddeler nedeniyle kısa bir süre denize girmenin yasaklandığı Akçakoca'da turizmin tekrar canlanması için "Hayde Akçakoca'ya" sloganıyla Akçakoca Turizm Platformu kuruldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasına ilişkin bölge halkının açıları paylaşarak yaralarını sardığını belirterek, "İnşallah yaralar sarılmaya devam edecek. Başa gelen bir afet. Biz bir araya gelerek bu afetin ardından ayaklanmayı beraberce başaracağız inşallah." dedi.

Akçakoca'nın ülkenin en müstesna bölgelerinden biri olduğuna değinen Alpaslan, yaşanan felaketin ardından bu ilçenin turizmden beklenen noktaya, hak ettiği yere gelebilmesi için bir arada olduklarını söyledi.

Alpaslan, Akçakoca'nın tekrardan daha iyi hale gelmesi için çok iyi bir platform oluşturulduğunu kaydetti.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı da kentin büyük bir afet atlattığını belirterek, hemen ardından yaraların hızla sarıldığını söyledi.

Akçakoca'nın turizm potansiyelinin yüksek olduğunu ve ilçeyi tekrar ayağa kaldıracaklarını vurgulayan Dağlı, "Akçakoca'nın bu güzel denizini ülkemizin ilk mavi bayraklı plajlarını kısa zamanda temizlemeye başladık. Yüzmeye, denize girmeye hazır hale geldi. Akçakoca'mız İstanbul ve Ankara'nın tam ortasında. 30 milyona hitap eden Ankara'ya iki saatlik uzakta. Gerçekten Akçakoca'mız turizmin ilklerindendir. Yine aynı durumları hep birlikte yaşatacağız." diye konuştu.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de Akçakoca'nın Karadeniz Bölgesi'nin incisi olduğunu vurgulayarak, "Turizm için burası çok kıymetli. Bizde tüm siyasi gömlekleri çıkardık. Hepimiz siviliz bugün. Akçakoca Turizm Platformunu kurduk. Bu organizasyon 24 saatlik bir organizasyon. Muhtemel aksaklıklar olacak ama sizden isteğimiz verdiğimiz bu aksaklıkların giderilmesi. Tüm sivil toplum kuruluşları, kamu ve siyasi gömleğimizi çıkararak bir sivil inisiyatif oluşturduk." dedi.

