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  4. Düzce ile Bolu arasındaki 'Dağ' tartışmasına esnaf da dahil oldu: Tanju Özcan'ı kızdıracak sözler! 'Bolu Dağı diyorlar ama burası Düzce'ye bağlı!'

Düzce ile Bolu arasındaki 'Dağ' tartışmasına esnaf da dahil oldu: Tanju Özcan'ı kızdıracak sözler! 'Bolu Dağı diyorlar ama burası Düzce'ye bağlı!'

23.07.2024 17:14
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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, geçtiğimiz günlerde bir çıkış yaparak Bolu Dağı olarak bilinen yerin coğrafi olarak Düzce'ye bağlı olduğunu bu nedenle buranın isminin Düzce Dağı olması gerektiğini açıklamıştı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu talebe sert yanıt vermişti. İki belediye başkanı sosyal medya üzerinden hararetli bir tartışmaya girişmişti.

Düzce ile Bolu arasındaki 'Dağ' tartışmasına esnaf da dahil oldu: Tanju Özcan'ı kızdıracak sözler! 'Bolu Dağı diyorlar ama burası Düzce'ye bağlı!'

Düzce Belediyesi, tartışmanın devamında Bolu Dağı'ndaki esnafla röportajlar yaparak taleplerini dinledi. Bolu Dağı'ndaki kahvaltıcılar, restoranlara mikrofon uzatıldı. Bolu Dağı esnafı ticaret odası ve harita olarak Düzce'ye bağlı olduklarını dile getirdi.

TANJU ÖZCAN ÇOK KIZACAK!

Birçok işletmenin sahibi veya müdürü Düzce - Bolu Dağı tartışmasıyla ilgili yorumlarını paylaştı. Düzce Belediyesi ekibinin sorularını yanıtlayan işletmeciler, genel olarak dağın adının değişmesi gerektiğini vurguladı.

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Berceste - Türkay Topaloğlu

'Biz Düzceliyiz. Ticaret Odası olarak Düzce'ye bağlıyız. Bolu Dağı denilen bölgede kalanlar Düzce'de yaşıyor. Coğrafi olarak da burası Düzce'ye bağlı. Kaynaşlı Düzce'nin ilçesi. Buranın adının Bolu Dağı değil Düzce Dağı olması gerekiyor!'

Cafer Usta Düzce sınırları içerisindeyiz, Düzce Ticaret Odası'na bağlıyız. İşletmemiz de Düzce sınırları içerisindeyiz.

"DÜZCE DAĞI OLMALI BİZ DÜZCE'YE BAĞLIYIZ"

Eniştenin Yeri Çocukluğumuz burada geçti. Burası Düzce'ye bağlı. Düzce Dağı olarak buranın tanıtılması gerekiyor. Tek kelime bu!

Hacıbey Topuk Yaylası nereye bağlı? Düzce'ye. Orası Düzce oluyor da Bolu Dağı neden Düzce Dağı olmuyor? Sayın Başkan Özlü iyi bir yere dikkat çekti. Bu dağın adının Düzce Dağı olması gerekiyor.

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Köfteci Yaşar Usta Atalarımızın bize bıraktığı işletmeyi devam ettiriyoruz. Düzce'ye ait yöresel ürünlerimiz var, Düzce il sınırına aitiz. Personelimiz de Düzceli. Biz esnaflar buranın %90'u buranın yerlisi.

Gerilim tam gaz devam ediyor! Gerilim tam gaz devam ediyor!
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Tanju Özcan Faruk Özlü Bolu Düzce bolu dağı
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