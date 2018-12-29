HABER

Düzce Kabağı Lezzet Şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 17:18 | Son Güncelleme

Bu yıl ilk kez düzenlenen şenlikte, vatandaşlara 3 ton bal kabağı ikram edildi

Bu yıl ilk kez düzenlenen Düzce Kabağı Lezzet Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Düzce Valiliği, Belediyesi, Üniversitesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliği ile organize edilen şenlik Cedidiye Meydanı'nda başladı.

Kabak oymacılığıyla yapılan çeşitli figürlerin sergilendiği etkinlikte güzel görüntüler oluştu. Alanda kurulan stantlarda vatandaşlara, bal kabağı tatlısı ve kabak gözlemesinin yanı sıra yaklaşık 100 çeşit yemek ikram edildi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan etkinlikte 3 ton kabak dağıtıldı.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenliğin kapsamını genişleterek devam ettirmeyi istediklerini söyledi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi teklifinin ardından etkinliğin hayata geçirildiğini anlatan Cebar, "Düzce bal kabağını ve kabaktan yapılabilen yemekleri, tatlıları tanıtmak istedik. Oldukça renkli görüntülere sahne oldu. İlgiden çok memnunuz." diye konuştu.

Manisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttıManisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttı
Doktordan randevuya gelmeyen hastalara sosyal medyadan tepkiDoktordan randevuya gelmeyen hastalara sosyal medyadan tepki
AK Parti'nin İstanbul Aday Tanıtım ToplantısıAK Parti'nin İstanbul Aday Tanıtım Toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce

En Çok Okunan Haberler

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'dan CHP'ye Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tepkisi!

Erdoğan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tepkisi!

Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.