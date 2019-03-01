Düzce merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri daha önce Düzce’de uyuşturucu ticareti yapan ve tespit edilen şahıslar üzerinde operasyon düzenledi. Düzce merkezli 3 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Düzce Merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 zanlı Hatay’ın İskenderun ilçesi, Bolu ili ve Düzce merkezde yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı. 4 şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerden uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 7 şahsa da hakkında ayrıca uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.



