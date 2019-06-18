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Düzce merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 22:14 | Son Güncelleme

Örgüt yapılanmasında "bölge talebe mesulü" olduğu öne sürülen 3 şüpheli, İstanbul ve Karabük'te yakalandı

Düzce merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock içeriklerinde yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY içerisinde "bölge talebe mesulü" olduğu belirlenen 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, İstanbul ve Karabük polisiyle eş zamanlı düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'ye getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce FETÖ/PDY operasyonu

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